Tragedia di Lutago, ecco chi è l’uomo ubriaco che ha ucciso 6 persone con la sua auto (Di lunedì 6 gennaio 2020) Parliamo ancora della Tragedia consumata in Trentino Alto Adige: l’uomo alla guida dell’auto si chiama Stefan Lechner. È lui il giovane che nella notte tra sabato e domenica ha ucciso con la sua auto sei persone a Lutago in valle Aurina. Stefan è un operaio di 27 anni residente a Chienes, in Val Pusteria. Il giovane è risultato positivo all’alcoltest con valori quattro volte il limite consentito. Non sembra avere l’indole del delinquente Lechner che dopo avere capito l’entità della Tragedia, avrebbe detto di volersi togliere la vita. l’uomo, che è in stato di fermo, si trova ricoverato presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale di Brunico piantonato dai carabinieri. Nel frattempo, è giunto da Milano in valle Aurina il console tedesco per incontrare i concittadini, membri della comitiva di turisti tedeschi, che la scorsa notte hanno perso sei amici. In giornata è anche atteso ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

