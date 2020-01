Toyota - Ecco Woven City, la città-laboratorio che studierà il futuro - VIDEO (Di martedì 7 gennaio 2020) Quando, allultimo Salone di Tokyo, la Toyota ha scelto di non mostrare alcuna macchina sul proprio stand, concentrando lattenzione su una serie di soluzioni di mobilità alquanto lontane dalla realtà del mercato, era evidente che la scelta non derivava dal semplice desiderio di lanciare una provocazione fine a se stessa e che a monte della sorprendente decisione si nascondesse un approccio strategico di ben più largo respiro. Oggi, a margine di una manifestazione - come il CES di Las Vegas - che trova nellhi-tech il proprio senso e significato, lintenzione della Casa giapponese di trasformarsi da semplice produttore in qualcosa di diverso si delinea con maggiore precisione. Il futuro in scala 1:1. A farsi carico di rendere pubblico un disegno inopinato rispetto alle dinamiche ripetitive e tradizionali dellautomotive è larchitetto principale di una trasformazione aziendale dalle ... Leggi la notizia su quattroruote

