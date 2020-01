Totti shock: “Se oggi avessi 25 anni non giocherei nella Roma, vi svelo il motivo” (Di lunedì 6 gennaio 2020) “Un Totti di 25 anni non giocherebbe alla Roma, lo avrebbero già comprato. oggi si fatica a rimanere così a lungo”. Queste le parole dell’ex capitano giallorosso, nel corso di una intervista ai microfoni di DAZN in cui parla anche dei suoi programmi per il futuro. Dopo la breve parentesi da dirigente del club giallorosso, il Pupone si dedicherà all’attività di scopritore di talenti lavorando fra l’Italia e l’Inghilterra. “Io un procuratore? E’ una parola un po’ vecchia. Preferisco dire scouting. Perlustro e vedo se riesco a trovare qualche giovane promettente“, ha spiegato Totti. LEGGI ANCHE –> Il Senza veli di Ilary Blasi infiamma il web: vacanze bollenti per Lady Totti FOTO Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Totti shock Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Totti shock