Tom Hanks ritira il premio alla carriera ai Golden Globes e si commuove: "Il merito è della mia famiglia" - (Di lunedì 6 gennaio 2020) Francesca Galici Momento di grande commozione per Tom Hanks che, nel ritirare il premio alla carriera ai recenti Golden Globes, si commuove nel dedicare il riconoscimento alla sua numerosa famiglia in prima fila La cerimonia dei Golden Globes è uno dei momenti più attesi per il cinema mondiale. Sono state tante, e intense, le emozioni regalate dai protagonisti della serata evento e mentre Brad Pitt ha scherzato con Leonardo Di Caprio sulla scena che lo vede morire in Titanic, Tom Hanks si è commosso nel ringraziare la sua famiglia. L'attore ha ricevuto il premio alla carriera, un riconoscimento meritato per il grande impegno e per la maestria con la quale in tanti anni di cinema ha interpretato personaggi rimasti nel cuore del pubblico. Sono tantissimi i successi che Tom Hanks ha raggiunto da quando, negli anni Ottanta, ha iniziato la sua carriera. Memorabili le sue ... Leggi la notizia su ilgiornale

