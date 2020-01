Tolo Tolo re al botteghino senza promozione in tv. Checco Zalone e la forza dell'assenza (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un acquisto a scatola chiusa, senza sapere cosa c’è dentro, nel bene e nel male. Se da una settimana Tolo Tolo non rappresenta più un mistero grazie al passaparola di critici e spettatori, lo è stato e continua ad esserlo per la televisione, dove il film non è mai approdato nelle sue ‘reali’ sembianze.Sì perché Checco Zalone ci sta mettendo di fronte ad un caso che nella storia del piccolo schermo non gode di precedenti. La promozione di Zalone sta infatti nella non promozione. Per oltre un mese, di Tolo Tolo (qui la recensione di Cineblog) non sono esistiti trailer, notizie sul cast, informazioni dettagliate sulla trama. L’unico spunto è stato offerto a partire da dicembre dalla diffusione del video di ‘Immigrato’, parziale colonna sonora del film che nulla svela e racconta. Anzi, come visto, è servita solo a indirizzare politici e politicanti nella direzione sbagliata.prosegui la ... Leggi la notizia su blogo

Ergas Tolo per lo stupratore seriale di Manchester : ha abusato di quasi 200 uomini : Un viso pulito, occhiali da studente impeccabile, apparentemente gentile e pronto ad aiutare chiunque si trovasse in difficoltà: dietro questa maschera si nascondeva Reynhard Sinaga, ex studente indonesiano residente dal 2007 a Manchester , definito dai magistrati che lo hanno condannato al suo ennesimo Ergastolo ‘il peggior stupratore nella storia della Gran Bretagna’. L’ultima sentenza è stata emessa nel dicembre ...

Processo Weinstein - l'ex produttore in aula con il deambulatore : rischia l'ergas Tolo : Colpo di scena nel caso Harvey Weinstein : mentre a New York lui arrivava in aula appoggiandosi ad un deambulatore per l'atteso maxi- Processo per molestie e stupri, un nuovo fronte si apriva a Los...

HARVEY WEINSTEIN - VIA AL PROCESSO/ Imputato simbolo #metoo rischia ergas Tolo : HARVEY WEINSTEIN : primo atto del PROCESSO alla Corte Suprema dello Stato di New York. Cosa rischia l'ex produttore di Hollywood: le accuse contro di lui

Regno Unito - condannato all’ergas Tolo lo stupratore seriale che ha abusato di quasi 200 uomini : Reynhard Sinaga, originario dell'Indonesia ma residente nel Regno Unito , è stato definito dall'accusa "il più prolifico stupratore della storia legale britannica", ed è stato condannato per aggressioni sessuali ai danni di 48 uomini : pena l'ergastolo. Secondo gli inquirenti, tuttavia, Singaga avrebbe abusato di circa 195 uomini in due anni e mezzo.Continua a leggere

Manchester - stupratore seriale condannato all’ergas Tolo : 200 le vittime : Manchester , stupratore seriale condannato all’ergastolo: 200 le vittime In Gran Bretagna, soprattutto a Manchester , il nome di Reynhard Sinaga è tristemente noto: si tratta di un ex dottorando di origine indonesiana considerato lo stupratore seriale che ha fatto più vittime nella storia legale britannica. Già incarcerato e condannato all’ergastolo, negli anni ha fatto oltre 200 vittime . Ed è proprio quest’ultima la notizia del ...

Tolo Tolo : Checco Zalone raggiunge quasi 30 milioni al boxoffice in soli 5 giorni : Con Tolo Tolo Checco Zalone raggiunge quasi 30 milioni al boxoffice in soli 5 giorni di programmazione nelle sale, lasciandosi alle spalle Jumanji - The Next Level e Pinocchio. Tolo Tolo , il film scritto, diretto e interpretato da Checco Zalone raggiunge quasi i 30 milioni di incassi al boxoffice nel week-end, dopo 5 giorni nelle sale, e rimane campione indiscusso del botteghino italiano. Le altre produzioni, italiane o straniere che siano, non ...

Box Office Italia weekend 3 gennaio 2020 : Tolo Tolo incassi a quota 30 milioni - Checco Zalone supera il record italiano di Joker - 5 film italiani nelle prime 8 posizioni : Box Office Italia weekend 3 gennaio 2020 : Tolo Tolo incassi record con 30 milioni . Zalone supera Joker in una sola settimana. Cinque film Italia ni nei primi 6 posti in classifica Prima settimana andata per Tolo Tolo già campione di incassi al Box Office Italia con € 29.967.803 pari a 4.205.517. Il giorno con più affluenza è stato quello di esordio, il 1 gennaio 2020 , che ha registrato € 8.680.232 di incasso con 1.175.931 spettatori oltre al ...

Stuprò quasi 200 persone : studente 36enne condannato all'ergas Tolo : Attirava le vittime nel suo appartamento, le drogava e quindi le stuprava mentre erano prive di conoscenza, riprendendo le...

Via al processo Weinstein : il produttore rischia l’ergas Tolo : Harvey Weinstein e Kate BeckinsaleHarvey Weinstein Harvey Weinstein e Renée Zellweger Harvey Weinstein Harvey Weinstein e Meryl StreepHarvey Weinstein e Jennifer LawrenceHarvey Weinstein con la moglie Georgina ChapmanHarvey Weinstein e George ClooneyHarvey Weinstein e Gwyneth PaltrowHarvey Weinstein e Nicole KidmanHarvey Weinstein e Jay-ZHarvey Weinstein Harvey Weinstein e Quentin TarantinoHarvey Weinstein Harvey Weinstein Harvey Weinstein Harvey ...

Box Office Italia weekend 3 gennaio 2020 : Tolo Tolo incassi a quota 30 milioni - Checco Zalone supera il record italiano di Joker - 5 film italiani nelle prime 6 posizioni : Box Office Italia weekend 3 gennaio 2020 : Tolo Tolo incassi record con 30 milioni . Zalone supera Joker in una sola settimana, 114.000 spettatori per 18 regali. Cinque film Italia ni nei primi 6 posti in classifica Prima settimana andata per Tolo Tolo già campione di incassi al Box Office Italia con € 29.967.803 pari a 4.205.517. Il giorno con più affluenza è stato quello di esordio, il 1 gennaio 2020 , che ha registrato € 8.680.232 di incasso con ...

Stupratore seriale condannato all’ergas Tolo a Manchester - quasi 200 le vittime : Drogava, stuprava e filmava le sue vittime : poco meno di 200. Reynhard Sinaga, ex dottorando di origine indonesiana, è stato condannato al suo terzo ergastolo a Manchester perché riconosciuto colpevole, in questo processo, di aver attirato nel suo appartamento e violentato 48 uomini. L’uomo è già stato giudicato per altri episodi e la polizia ritiene che il totale delle vittime sia di quasi 200. Per l’accusa, come riportando i media ...

Tolo Tolo - Checco Zalone vola a 30 milioni di euro : una manna dal cielo per i cinema italiani : Settimane fortunate per il cinema italiano: complice il boom di Checco Zalone , gli incassi vola no oltre i 30,6 milioni , con un +22% rispetto a una settimana fa e soprattutto un +74% a confronto con il primo fine settimana del 2019, quando l’incasso era stato di 17,5 milioni . Il boom di Checco Zalone Sul podio c’è, neanche a dirlo, “ Tolo Tolo ”, il nuovo film di Checco Zalone che, nonostante le polemiche iniziali, al debutto ha infranto ...

‘ Tolo Tolo ’ - l’incasso vola a 30 milioni : la classifica del 2020 : Cinema, ‘Tolo Tolo’ continua a vola re e il box office anche ringrazia: super incasso per la pellicola di Checco Zalone e incremento notevole rispetto al 2019. I dati. Continua a sbancare il film dedicato al fenomeno immigrazione. Più passano i giorni, più sale in modo esponenziale l’incasso della nuova pellicola di Checco Zalone. Perché dopo […] L'articolo ‘Tolo Tolo’, l’incasso vola a 30 milioni : la ...

Box Office Italia 5 gennaio - il trionfo di Checco Zalone e Tolo Tolo : Box Office Italia al 5 gennaio – Oltre Tolo Tolo bene Jumanji, La Dea Fortuna e 18 regali Come prevedibile trionfa Checco Zalone con il suo Tolo Tolo con 29 milioni dall’uscita il 1° gennaio e un dato che fa crescere il risultato al botteghino del 79%. Bene Jumanji che è secondo arrivando ormai alla soglia i 10 milioni, ma il cinema Italia no festeggia per un Pinocchio a 13 milioni, per i 6,5 milioni de La Dea Fortuna, per Il Primo ...

Sondaggio Noto : Tolo Tolo - per gli italiani è solo un film comico : Sondaggio Noto: Tolo Tolo, per gli italiani è solo un film comico È di destra. No è di sinistra. È per i porti chiusi. No è a favore dell’accoglienza. Il nuovo film di Checco Zalone, Tolo Tolo, è sulla bocca di tutti. In meno di una settimana ha superato i 20 milioni di incassi ed è stato visto da oltre due milioni e mezzo di persone. Sui social si è aperto il dibattito: c’è chi lo acclama e chi lo critica. Sulla questione ha ...

GassmanGassmann : Un trionfo come quello di Tolo Tolo al cinema è un bene per tutto il cinema Italiano!!! L’intelligenza e le risate… - alessioviola : Prima ho aperto un attimo il frigo e davano Tolo Tolo. - Linkiesta : Salvini e Meloni resteranno delusi, ma chi accusa Tolo Tolo di razzismo e di sessismo continua a non capire la sati… -