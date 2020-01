Tolo Tolo, Checco Zalone vola a 30 milioni di euro: una manna dal cielo per i cinema italiani (Di lunedì 6 gennaio 2020) Settimane fortunate per il cinema italiano: complice il boom di Checco Zalone, gli incassi volano oltre i 30,6 milioni, con un +22% rispetto a una settimana fa e soprattutto un +74% a confronto con il primo fine settimana del 2019, quando l’incasso era stato di 17,5 milioni. Il boom di Checco Zalone Sul podio c’è, neanche a dirlo, “Tolo Tolo”, il nuovo film di Checco Zalone che, nonostante le polemiche iniziali, al debutto ha infranto ogni record di incassi nella storia del cinema italiano con 8,7 milioni di euro. Numeri alla mano, allo stato attuale ha incassato la bellezza di quasi 30 milioni di euro in appena cinque giorni di programmazione nelle sale. A questi dati andranno aggiunti i risultati di oggi, giornata della Befana, per molti appuntamento irrinunciabile con il cinema. “Tolo Tolo”, prodotto da Taodue di Pietro Valsecchi e distribuito da Medusa, ... Leggi la notizia su open.online

