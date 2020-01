Tolo Tolo: Checco Zalone raggiunge quasi 30 milioni al boxoffice in soli 5 giorni (Di lunedì 6 gennaio 2020) Con Tolo Tolo Checco Zalone raggiunge quasi 30 milioni al boxoffice in soli 5 giorni di programmazione nelle sale, lasciandosi alle spalle Jumanji - The Next Level e Pinocchio. Tolo Tolo, il film scritto, diretto e interpretato da Checco Zalone raggiunge quasi i 30 milioni di incassi al boxoffice nel week-end, dopo 5 giorni nelle sale, e rimane campione indiscusso del botteghino italiano. Le altre produzioni, italiane o straniere che siano, non hanno possibilità: Checco Zalone, con il suo Tolo Tolo, anche nel fine settimana riesce a battere Jumanji - The Next Level e Pinocchio, aggiudicandosi la prima posizione i classifica e portando a casa una cifra complessiva di 29.967.803 euro. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker rilegato al quinto posto, superato anche da Ozpetek, mentre in sesta troviamo Ficarra ... Leggi la notizia su movieplayer

