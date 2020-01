The Mandalorian: Jon Favreau parla del possibile legame tra Baby Yoda e Yoda (Di martedì 7 gennaio 2020) Il creatore di The Mandalorian, Jon Favreau, ha risposto ad alcune domande riguardanti Baby Yoda e un possibile legame con Yoda. The Mandalorian ha tra i suoi protagonisti Baby Yoda, nome con cui gli spettatori fanno riferimento all'adorabile creatura salvata dal cacciatore di taglie, e ora Jon Favreau ha svelato se esiste un legame con Yoda, il cavaliere jedi al centro dei film della saga diretti da George Lucas. Il creatore della serie di Disney+, oltre a ribadire che il personaggio ha un nome che rivelerà nella seconda stagione, ha inoltre chiarito ancora una volta che non si tratta di una "reincarnazione" di Yoda. Jon Favreau ha infatti raccontato: "Il periodo temporale in cui si svolge la serie The Mandalorian è ... Leggi la notizia su movieplayer

