The Batman: Robert Pattinson a bordo di una moto nelle prime foto dal set? (Di martedì 7 gennaio 2020) Le prime foto dal set di The Batman potrebbero regalare le prime immagini di Robert Pattinson in versione Bruce Wayne. Robert Pattinson sembra sia stato avvistato per la prima volta sul set di The Batman, come dimostrano alcune foto scattate durante le riprese in corso nella città di Londra. Il regista Matt Reeves ha iniziato infatti il lavoro sul nuovo cinecomic dedicato alla storia di Bruce Wayne e online sono stati condivisi alcuni scatti che regalano qualche anticipazione dei primi ciak. In alcune foto sembra essere presente anche Robert Pattinson, non in versione "eroica", ma a bordo di una moto. Le immagini sono infatti relative alle riprese di una scena di The Batman in cui il protagonista si toglie il ... Leggi la notizia su movieplayer

