Thailandia, italiano torna dal viaggio con rara infezione (Di lunedì 6 gennaio 2020) Federico Garau Le raccomandazioni del dottor Pier Giorgio Scotton, infettivologo e responsabile del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Santa Maria di Ca’ Foncello: “Oggi molti pazienti non sanno cosa fare e dove andare” Brutta esperienza per un 45enne italiano di ritorno da un viaggio in Thailandia. Dopo aver rimesso piede nella Penisola, l'uomo ha avuto immediata necessità di ricorrere a specifiche cure mediche a causa di una grave infezione contratta nel noto paese del sud-est asiatico. Preoccupato per il proprio stato di salute, si è infatti presentato alla struttura ospedaliera Ca' Foncello di Treviso, dove ha ricevuto adeguata assistenza dal personale specializzato in malattie infettive. Stando a quanto riportato dai quotidiani locali, il 45enne si era recato in Thailandia per un viaggio di piacere, e qui aveva avuto parecchi rapporti sessuali senza probabilmente ... Leggi la notizia su ilgiornale

