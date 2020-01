Terza Guerra Mondiale, Iran vs Usa/ Teheran "morte di Trump non basta" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Usa vs Iran, Terza Guerra Mondiale: Casa Bianca 'pronti a colpire i loro siti culturali'. Funerali Soleimani, folla a Teheran 'non basta che muoia Trump' Leggi la notizia su ilsussidiario

antoniospadaro : La terza guerra mondiale non è un destino. Occorre sottrarsi alle narrazioni apocalittiche abbigliate di maschere r… - fanpage : Australia, la terza guerra mondiale è già qua: è quella dell’uomo contro la Terra - Capezzone : Su @atlanticomag la riflessione di Deborah Molinaro sul post #Suleimani: nessuna terza guerra mondiale -