Terremoto oggi M 2.6 Bologna/ Ingv ultime scosse: nuovo sisma in Emilia Romagna (Di lunedì 6 gennaio 2020) Terremoto oggi M 2.6 Bologna, Ingv ultime scosse: un nuovo sisma si è verificato questa mattina in Emilia Romagna. Ecco tutti i dettagli Leggi la notizia su ilsussidiario

SkyTG24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3.0 a Campotosto (L'Aquila) - simonetta_81 : RT @sioavessiprevis: Pazzaglini Sindaco leghista di Visso Macerata oggi senatore leghista accusato di aver truffato le vittime del terremot… - zazoomnews : Terremoto oggi in Italia 6 gennaio 2020: scossa in provincia di Rieti Scosse in tempo reale - #Terremoto #Italia… -