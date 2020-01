Teresanna Pugliese Instagram, capelli bagnati e sguardo ammiccante: «Assurda, che femmina» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tra i volti di Uomini e donne più amati su Instagram c’è Teresanna Pugliese, ex corteggiatrice e tronista partenopea, che ha incantato il pubblico con la sua rocambolesca e appassionata storia d’amore con Francesco Monte, ex fidanzato di Giulia Salemi. Un’esperienza quella al dating show di Canale 5 che lei non rinnega, anzi, ha conservato con tenerezza, come spiegato da lei stessa in una recente Ig Story: «Non potrei mai. Porto un dolce ricordo nel cuore… Avevo 20 anni e ho fatto un’esperienza che mi ha segnato molto riuscendo anche a regalarmi saggezza! Tutto ciò che si fa nella vita occorre farlo con lucidità!». «Assurda, che femmina», Teresanna Pugliese sensuale: capelli bagnati e sguardo ammiccante E su Instagram la giovane non risponde soltanto alle domande curiose dei follower, ma pubblica anche scatti del suo nuovo quotidiano, che la vedono mamma di Francesco, il ... Leggi la notizia su urbanpost

Teresanna Pugliese Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Teresanna Pugliese