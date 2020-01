Tennis, WTA Brisbane 2020: i risultati di oggi (6 Gennaio). Svitolina e Kerber eliminate, avanzano Stosur e Tomljanovic (Di lunedì 6 gennaio 2020) E’ cominciato il torneo WTA di Brisbane. Subito alcune sorprese nel primo turno, che ha visto Stati Uniti e Australia grande protagonista. Sono tre le Tenniste americane qualificate per il turno successivo, mentre due le padrone di casa che hanno avuto un esordio vincente. Sicuramente la vittoria del giorno è quella di Danielle Collins che ha demolito in neanche un’ora di gioco l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero quattro, con un doppio 6-1. Come detto una giornata molto positiva per il Tennis americano. Sofia Kenin ha superato la lettone Anastasija Sevastova in due set con il punteggio di 7-6 6-4; mentre Alison Riske ha battuto la ceca Karolina Muchova sempre in due set per 6-4 6-2. Altra eliminazione eccellente quella di Angelique Kerber. La numero 20 del mondo è stata sconfitta dalla beniamina di casa Samantha Stosur in due set per 7-6 7-6 dopo una ... Leggi la notizia su oasport

