Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | Lucy cerca di dividere Romy e Paul

È arrivata da pochi giorni, ma da quando ha messo piede al Fürstenhof tutto è cambiato. Stiamo parlando di Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann), l'esuberante sorella di Romy (Désirée von Delft). Dopo aver portato parecchio trambusto nella già complicata situazione matrimoniale di Eva (Uta Kargel) e Robert (Lorenzo Patané), nei prossimi episodi italiani di Tempesta d'amore la ragazza si immischierà infatti anche nella vita sentimentale della sua stessa sorella… Ecco dunque cosa sta per accadere nelle puntate di Sturm der Liebe in onda da noi in Italia! Tempesta d'amore, anticipazioni puntate italiane: Lucy rinuncia a Robert Lucy e Robert, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold Romy è ormai uno dei personaggi simbolo di Tempesta d'amore: dolce, timida e impacciata, con la sua semplicità la bella cameriera ha conquistato il cuore di tutti al Fürstenhof. Nessuno avrebbe dunque immaginato ...

