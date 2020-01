Suits la nona e ultima stagione (senza Meghan Markle) arriva su Premium Stories e Infinity (Di lunedì 6 gennaio 2020) Preparate la giacca e la cravatta, il vestito migliore, ci aspettano gli ultimi intensi episodi della serie più elegante della tv: la nona stagione di Suits arriva su Premium Stories da lunedì 6 gennaio in prima serata con un episodio a settimana (e dal giorno successivo anche in streaming su Infinity).Seppur profondamente cambiata rispetto alle sue origini, Suits non ha perso il suo fascino, da legal drama per ricchi, lussuoso e sfarzoso, in cui le aule di tribunale si vedono pochissimo e i casi si risolvono negli uffici a colpi di strategie, sotterfugi e qualche minaccia ben assestata.Suits la nona e ultima stagione (senza Meghan Markle) arriva su Premium Stories e Infinity pubblicato su TVBlog.it 06 gennaio 2020 07:37. Leggi la notizia su blogo

