Suits 9: su Premium Stories le ultime vicende dell’avvocato Harvey Specter (Di lunedì 6 gennaio 2020) Donna e Harvey - Suits Il gran finale di Suits arriva su Premium Stories. Stasera alle 21.15, il canale 122 di Sky comincerà a trasmettere la nona stagione della serie tv statunitense con protagonista l’avvocato Harvey Specter (Gabriel Macht). Il giorno successivo alla messa in onda televisiva, l’episodio settimanale sarà poi disponibile on demand su Infinity. Suits 9: trama e anticipazioni Al centro della narrazione dei dieci episodi inediti ci sarà la ‘neonata’ relazione tra Harvey e Donna Paulsen (Sarah Rafferty): i due, pur essendo innamorati l’uno dell’altra da tantissimo tempo, dovranno abituarsi alla nuova svolta che ha preso il loro rapporto e, soprattutto, dovranno imparare ad esprimere, senza restare in silenzio, tutti i sentimenti che provano. Come facilmente prevedibile, il loro amore finirà presto per influenzare anche l’aspetto ... Leggi la notizia su davidemaggio

bellicapelli15 : Suits la nona e ultima stagione (senza Meghan Markle) arriva su Premium Stories e Infinity - SerieTvserie : Suits la nona e ultima stagione (senza Meghan Markle) arriva su Premium Stories e Infinity - zazoomblog : Suits la nona e ultima stagione (senza Meghan Markle) arriva su Premium Stories e Infinity - #Suits #ultima… -