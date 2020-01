Stoltenberg: "Il raid contro Soleimani deciso dagli Usa, non dalla Nato. L'Iran eviti provocazioni" (Di lunedì 6 gennaio 2020) La decisione di assassinare il generale Iraniano Qassem Soleimani è stata una “degli Usa e non della Nato”. Lo ha affermato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, precisando però che “tutti gli alleati sono preoccupati per le attività destabilizzanti dell’Iran nella regione”. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha chiesto di dare la massima rilevanza al dialogo, di fermare l’escalation attraverso la cooperazione internazionale.Stoltenberg ha poi continuato: “Gli alleati hanno affermato che l’Iran non deve mai ottenere l’arma nucleare e si sono detti preoccupati dal programma missilisti dell’Iran”. Il segretario al termine della riunione straordinaria degli ambasciatori dei 29 paesi dell’Alleanza atlantica ha affermato ancora: “L’Iran deve astenersi ... Leggi la notizia su huffingtonpost

giuliog : RT @HuffPostItalia: Stoltenberg: 'Il raid contro Soleimani deciso dagli Usa, non dalla Nato. L'Iran eviti eviti provocazioni' - patriziamolina : RT @HuffPostItalia: Stoltenberg: 'Il raid contro Soleimani deciso dagli Usa, non dalla Nato. L'Iran eviti eviti provocazioni' - boettoisabella1 : RT @HuffPostItalia: Stoltenberg: 'Il raid contro Soleimani deciso dagli Usa, non dalla Nato. L'Iran eviti eviti provocazioni' -