Sticker, nuova frontiera di bullismo e razzismo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Le faccine delle chat possono essere modificate, per inviare messaggi razzisti, o che esprimono violenza di genere e contro le minoranze Sembrava un gioco, un modo divertente per esprimere opinioni e comunicare con i propri contatti. Eppure gli Sticker possono anche costituire una minaccia. Si tratta di adesivi virtuali, diventati sempre più utilizzati, che possono anche essere modificati all'occorrenza. Soprattutto i più giovani sanno che è possibile dare alla faccina le proprie sembianze o quelle dei propri conoscenti. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, però, gli Sticker possono essere trasformati in vignette offensive, a sfondo pornografico, razzista e offensivo, grazie ad alcuni programmi. Si tratta della nuova frontiera del cyberbullismo, difficile da prevedere e da contrastare per gli agenti della polizia postale. Fino ad ora sono 7 i ... Leggi la notizia su ilgiornale

