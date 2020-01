Stefan Lechner: l’uomo che ha investito i turisti tedeschi a Lutago (Di lunedì 6 gennaio 2020) Rischia una condanna fino a 18 anni di carcere Stefan Lechner, l’uomo alla guida dell’Audi Tt che ha ucciso sei persone e ne ha ferite 11 a Lutago in Alto Adige. Il 27enne di Chienes è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e lesioni stradali. Guidava con un tasso alcolemico di 1,97 grammi per litro, mentre il limite di legge è dello 0,5. La chiamata alla Centrale d’emergenza 112 a Bolzano è arrivata alle 1.15. Stefan Lechner: l’uomo che ha investito i turisti tedeschi a Lutago Le vittime facevano parte di una comitiva di turisti di Colonia e Dortmund. Tutti poco più di 20enni si trovavano in valle Aurina per la settimana bianca. Dopo aver passato la notte in un locale, i ragazzi erano appena scesi da un bus navetta. Proprio per prevenire le stragi del sabato sera in Alto Adige da tempo ci sono i cosiddetti nightliner, pullman che prelevano i ... Leggi la notizia su nextquotidiano

