Sportitalia – Mercato Napoli in uscita: è fatta per due cessioni all’Empoli (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il Napoli piazza due esuberi all’Empoli: Ciciretti e Tutino Mercato Napoli in uscita, due sono i giocatori della società azzurra che vanno via: Amato Ciciretti e Gennaro Tutino (attualmente in prestito all’Hellas Verona) e adesso ad un passo dall’Empoli, come riferisce l’esperto di Mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà: “L’Empoli gradisce la contropartita Ciciretti, siamo ai dettagli. E il Napoli ha deciso di mandare anche Gennaro Tutino, reduce dal prestito con l’Hellas: si chiude nelle prossime ore, ma ci sono gli accordi. Anche l’Ascoli voleva Tutino, al centro di un’autentica asta in serie B: sarà Empoli”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Mercato Napoli, c’è il sì di Gattuso al 2°acquisto. Il Mattino: più facile l’affare Koutris Zenga: ”Napoli? Adoro Gattuso. Ecco cosa manca a Rino” CalcioMercato Napoli, ... Leggi la notizia su forzazzurri

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sportitalia – Empoli, arrivano Tutino e Ciciretti dall’Empoli: Sportita… - Dalla_SerieA : Sportitalia - Il Lecce accelera per Deiola: c'è già il sì del ragazzo - - ParmaLiveTweet : Sportitalia - Il Lecce accelera per Deiola: c'è già il sì del ragazzo: In queste primissime fasi del mercato invern… -