Sorrentino: “Sul cinema ho smesso di ragionare, come sul calcio con il Napoli” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Libero intervista Paolo Sorrentino. Il 10 gennaio su Sky Atlantic arriva in esclusiva per l’Italia la nuova serie creata e diretta dal premio Oscar, The New Pope. Riportiamo solo alcuni stralci dell’intervista. Il regista racconta che le immagini dei francescani che si vedono nella serie dipendono dalla sua infanzia. «A me piacciono i francescani, a casa avevamo i barattolini del sale e del pepe con le loro immagini. Non ho cambiato i miei rapporti con la religione». Su Jude Law e John Malkovich e su come hanno accolto l’invito a girare The New Pope? «Malkovich era interessato a lavorare insieme, è l’attore ideale, iconico e ambiguo. Del resto con attori così intelligenti, poi si finisce di parlare d’altro. Law era felice di tornare sul set nella nuova serie, ha accettato subito». Cosa pensa del cinema? «Ho smesso di ragionarci, come sul calcio con il ... Leggi la notizia su ilnapolista

