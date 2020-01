Sono 24 i Big di Sanremo 2020, Amadeus annuncia gli ultimi 2 con i titoli dei brani in gara (Di lunedì 6 gennaio 2020) Non 22 ma 24 Big al Festival di Sanremo 2020. Amadeus annuncia gli ultimi due nomi dei Campioni in gara al 70° Festival della Canzone Italiana in diretta su Rai1. Nello speciale de I Soliti Ignoti avrebbe dovuto comunicare i nomi di tutti i Campioni in gara ma lo spoiler di Chi ha costretto la Rai a correre ai ripari con l'annuncio di 22 Big sulle pagine di La Repubblica con un'intervista in fretta e furia rilasciata per il quotidiano in edicola il 31 dicembre 2019. A sorpresa, però, Amadeus ha annunciato oggi in diretta su Rai1 che a Sanremo 2020 i Big non saranno 22 bensì 24, come precedentemente vociferato. Le voci hanno trovato oggi conferma ma non riguardano Gianna Nannini né Tommaso Paradiso, neanche Coez o Carmen Consoli. I due nomi che si aggiungono al cast dei Campioni Sono quelli di due donne della musica italiana: Tosca e Rita Pavone. I 24 Big di Sanremo 2020 e i ... Leggi la notizia su optimaitalia

