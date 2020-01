Sondaggio Noto: Tolo Tolo, per gli italiani è solo un film comico (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sondaggio Noto: Tolo Tolo, per gli italiani è solo un film comico È di destra. No è di sinistra. È per i porti chiusi. No è a favore dell’accoglienza. Il nuovo film di Checco Zalone, Tolo Tolo, è sulla bocca di tutti. In meno di una settimana ha superato i 20 milioni di incassi ed è stato visto da oltre due milioni e mezzo di persone. Sui social si è aperto il dibattito: c’è chi lo acclama e chi lo critica. Sulla questione ha provato ad indagare l’istituto Noto con un Sondaggio dedicato per QN. Il 35% degli italiani ha ammesso di aver parlato del film nelle discussioni di fine e inizio anno, tra una portata e l’altra. Per il 67% degli intervistati il film non esprime alcuna posizione politica ma è semplicemente da prendere come una performance comica. solo il 17% pensa che Zalone abbia invece voluto veicolare un messaggio politico attraverso il film. Tolo ... Leggi la notizia su termometropolitico

CaputoAndreas : William Petty è stato un filosofo, medico ed economista inglese vissuto nel XVII sec. È noto per essere stato il fo… - _Velies_ : @DePh3nix @FLampunio @claudio_2022 Non è tanto lei quanto i suoi atteggiamenti radical: tutto ciò che è etnico è BE… - zazoomblog : Sondaggio Noto: incidenti stradali le paure dei genitori - #Sondaggio #Noto: #incidenti #stradali -