Soliti Ignoti, speciale Lotteria Italia per la serata della Befana (Di lunedì 6 gennaio 2020) Soliti Ignoti, speciale Lotteria Italia per la serata della Befana Come ogni anno, Amadeus rispetta la tradizione e manda in prima serata su Rai 1 lo speciale Soliti Ignoti dedicato alla Lotteria Italia. Questa sera, lunedì 6 gennaio 2020, è infatti la serata dell’estrazione finale dei biglietti fortunati. Nel corso della puntata de I Soliti Ignoti, saranno svelati i 5 biglietti vincenti, i premi di prima categoria: il primo premio ha un valore di 5 milioni di euro. Una cifra non da poco che fa gola agli Italiani che hanno un debole per la Lotteria e che seguiranno appassionatamente questa puntata in prima serata dei Soliti Ignoti. Ma lo stupore non riguarderà soltanto l’estrazione. Amadeus infatti si circonderà di tantissimi ospiti e renderà speciale questa puntata con un annuncio particolare. Soliti Ignoti, speciale Lotteria Italia: gli ospiti e l’annuncio ... Leggi la notizia su tpi

