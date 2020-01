Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia: ospiti e anticipazioni di stasera (Di lunedì 6 gennaio 2020) Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia: ospiti e anticipazioni di stasera Oggi 6 gennaio 2020 dalle 20.30 su Rai 1 andrà in onda i Soliti Ignoti- Speciale Lotteria Italia. Il programma d’intrattenimento che ogni giorno occupa il pre-serata della rete ammiraglia torna anche quest’anno abbinato all’estrazione finale dei biglietti fortunati. Come di consueto, al timone della trasmissione ci sarà Amadeus che guiderà il concorrente nell’appassionante gioco e presenterà i personaggi di spicco, appartenenti allo scintillante mondo dello spettacolo, che parteciperanno allo spassoso show. Ma vediamo cos’ha in serbo per noi I Soliti Ignoti! Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia: ospiti e anticipazioni di stasera È tutto pronto per I Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia. Dal 2017 infatti l’estrazione finale i ... Leggi la notizia su termometropolitico

