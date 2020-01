Soliti Ignoti - Il ritorno Speciale Lotteria Italia in diretta (Di lunedì 6 gennaio 2020) live placement Soliti Ignoti - Il ritorno Speciale Lotteria Italia, Amadeus tra i biglietti vincenti e i Big di Sanremo Amadeus unisce Lotteria Italia e Sanremo nello Speciale Soliti Ignoti - Il ritorno della Befana, in onda questa sera - lunedì 6 gennaio 2020 - dalle 20.35 su Rai 1. Dopo la conduzione de L'Anno che Verrà, il veglione di Rai 1 trasmesso in diretta da Potenza, Amadeus chiude le Feste di Rai 1 con l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia in diretta tv.Soliti Ignoti - Il ritorno Speciale Lotteria Italia in diretta pubblicato su TVBlog.it 06 gennaio 2020 20:20. Leggi la notizia su blogo

EnricoNigiotti : La befana vien di notte ed io vó da Amadeus.. A stasera, “Soliti Ignoti” su @RaiUno dalle 20.30! #Sanremo2020 - IlContiAndrea : #Amadeus “Tutti gli artisti saranno ospiti il 6 gennaio nello Speciale di Rai 1 ‘I Soliti Ignoti - Lotteria Italia’… - Val_Moony3 : @ackvles Io spero ardentemente che Francesco sia tra i primi... gli altri (2 nuovi compresi) mi interessano poco e… -