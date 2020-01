Soliti Ignoti - Il ritorno Speciale Lotteria Italia, Amadeus tra i biglietti vincenti e i Big di Sanremo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Amadeus unisce Lotteria Italia e Sanremo nello Speciale Soliti Ignoti - Il ritorno della Befana, in onda questa sera - lunedì 6 gennaio 2020 - dalle 20.35 su Rai 1. Dopo la conduzione de L'Anno che Verrà, il veglione di Rai 1 trasmesso in diretta da Potenza, Amadeus chiude le Feste di Rai 1 con l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia in diretta tv.Come sempre, game ed estrazioni si intrecciano nel corso della serata. La partita coinvolgerà diversi personaggi dello spettacolo, sia come Ignoti che come protagonisti: nella gara finale i 5 biglietti fortunati verranno abbinati a 5 personaggi famosi che si sfideranno e determineranno l’ordine dei 5 premi a seconda della loro posizione in classifica.Soliti Ignoti - Il ritorno Speciale Lotteria Italia, Amadeus tra i biglietti vincenti e i Big di Sanremo pubblicato su TVBlog.it 06 gennaio 2020 07:30. Leggi la notizia su blogo

