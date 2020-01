Solemaini, il governo tedesco critica Trump | “Non aiutano minacce all’Iran” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dal governo tedesco giungono le prime critiche a Trump, dopo le minacce all’Iran da parte del presidente americano. “Uscute di questo tipo non sono di grande aiuto”, spiega il ministro degli Esteri tedesco Maas “Le minacce di Trump all’Iran? In questo momento non ci sembrano una buona idea e non ci sono di grande aiuto”. … L'articolo Solemaini, il governo tedesco critica Trump “Non aiutano minacce all’Iran” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

lengoazza : RT @SfigaCatrame: Il Governo italiano smentisce 'Il drone che ha ucciso il generale Soleimani, non è mai partito dall'Italia'. Lo giuriamo… - SfigaCatrame : Il Governo italiano smentisce 'Il drone che ha ucciso il generale Soleimani, non è mai partito dall'Italia'. Lo giu… - MoganoSatomi : RT @acocukora: L’arroganza è forse il tratto più caratteristico della politica estera statunitense. E non importa chi sta al potere. Ribadi… -