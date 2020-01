Soleimani, spunta il video del blitz americano: ecco come è morto il generale iraniano (Di lunedì 6 gennaio 2020) spunta il filmato della notte in cui il raid americano ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani nella capitale Baghdad. La decisione presa da Donald Trump è stato giustificata con un suo tweet: "Si tratta di una decisa azione difensiva per proteggere il personale americano all'estero". Leggi Leggi la notizia su liberoquotidiano

Soleimani spunta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Soleimani spunta