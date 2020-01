Soleimani, la figlia minaccia gli USA: “Arriveranno giorni bui” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Soleimani, duro commento intimidatorio della figlia Zeinab. La donna, ami microfoni della Tv di Stato dopo il funerale del padre, lancia un monito agli Stati Uniti d’America. Tensione Usa-Iran, Zeinab Soleimani rincara la dose. La figlia del generale Qassem, ucciso nel recente raid americano a Baghdad, è infatti intervenuta ai microfoni di Tv di Stato … L'articolo Soleimani, la figlia minaccia gli USA: “Arriveranno giorni bui” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

fattoquotidiano : Iran, milioni di persone in strada a Teheran per i funerali di Soleimani. La figlia: “Giorni bui per Usa”. Khamenei… - ENRICOECCA : fatti coraggio ancora un po e potrai toglierti lo sciallo e depilarti... - zazoomnews : Soleimani la figlia ai funerali minaccia: Pazzo Donald Trump arriveranno giorni bui per gli Usa e Israele -… -