Soleimani, la figlia ai funerali minaccia: "Pazzo Donald Trump, arriveranno giorni bui per gli Usa e Israele" (Di lunedì 6 gennaio 2020) La figlia di Qassem Soleimani giura vendetta per la morte del padre e avverte gli Stati Uniti e Israele che ci saranno per loro "giorni bui". Nel corso della cerimonia funebre a Teheran, alla quale ha partecipato anche il leader supremo Khamenei, Zeinab Soleimani si è rivolta direttamente al preside Leggi la notizia su liberoquotidiano

