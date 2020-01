Simona Ventura ascolti: Settimana Ventura cala nonostante il raddoppio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Simona Ventura, ascolti 5 gennaio 2020: ritorno in calo per Settimana Ventura nonostante la partenza alle 11 È tornato in onda ieri, domenica 5 gennaio 2020, dopo una breve pausa di 14 giorni, Settimana Ventura. Per il programma di Simona Ventura questi sono stati gli ascolti: 449 mila telespettatori e il 4.10% di share. A niente è servito, come vedremo dopo, il raddoppio. Ieri, infatti, Settimana Ventura è partito alle 11:10, durando quindi 2 ore. Il programma, da quando è iniziato, è sempre andato in onda dalle 12, con il pubblico dei social che chiedeva a gran voce una durata maggiore. Detto, fatto. Ieri, Simona Ventura con Settimana Ventura si è trovata molto a suo agio, senza quella fretta che imperversava nelle puntate precedenti. nonostante il raddoppio, però, Simona Ventura è calata negli ascolti. Vediamo il confronto con il dato di due settimane fa… Settimana Ventura ... Leggi la notizia su lanostratv

