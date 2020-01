Sequestro ambulanza, il direttore del 118: Basta allarmismi. Così si rischia l’emulazione (Di lunedì 6 gennaio 2020) “Questa cadenza puntualissima sugli eventi che sta facendo qualche associazione non sta facendo bene al sistema, perché è allarmismo”. A dirlo è il direttore della centrale operativa del 118 di Napoli, Giuseppe Galano, commentando Così all’Adnkronos la copertura sui recenti casi di aggressioni a personale sanitario a Napoli. “L’allarme può avere un significato anche positivo – aggiunge Galano – ma ora sta iniziando ad avere un significato negativo, sta diventando allarmismo. La cittadinanza normale e tranquilla rimane allarmata, non so quale sia il significato di tenerli Così allarmati”. L’altra preoccupazione che esprime Galano è “il fenomeno dell’emulazione, che è qualcosa che specie dalle nostre parti sta già accadendo”. quanto avvenuto ieri all’ospedale Loreto Mare, dove alcuni giovani hanno costretto ... Leggi la notizia su ildenaro

