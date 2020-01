Sci alpino, il calendario delle gare della settimana 6-12 gennaio. Orari, tv, programma Campiglio, Adelboden e Altenmarkt (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sarà una settimana particolarmente ricca di eventi quella che ci attende per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2020. Si inizierà mercoledì sera con lo slalom maschile in notturna di Madonna di Campiglio, quindi si passerà al fine settimana con gli uomini di scena ad Adelboden (in Svizzera) per altre due prove tecniche, un gigante e uno slalom, mentre le donne saranno impegnate nel weekend di Altenmarkt in Austria con una discesa libera e una combinata nella giornata di domenica. Il Circo Bianco è pronto per entrare nel periodo decisivo della propria stagione, quando arriveranno le grandi classiche di Wengen, Kitzbühel e Garmisch. La Coppa del Mondo si deciderà nelle prossime uscite? Lo scopriremo già da questo ricchissima settimana assolutamente da non perdere. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming ... Leggi la notizia su oasport

