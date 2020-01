Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Madonna di Campiglio. Dalla Valanga Azzurra, fino ai successi di Tomba e Rocca (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tutto è pronto per uno degli appuntamenti più importanti della Coppa del Mondo di sci alpino. Il Circo Bianco, infatti, è pronto per la tappa di Madonna di Campiglio, con il suo slalom in notturna di mercoledì 8 gennaio. Si tratta di una delle piste più belle e difficili di tutto il panorama internazionale, la celeberrima 3-Tre. Su questo pendio si sono scritte pagine di storia importanti di questo sport. Andiamo, quindi, a ripassare con la memoria i precedenti sulla pista che nella sua parte finale prende il nome di “Canalone Miramonti”, con una importante caratteristica: gli italiani hanno sempre centrato grandissimi risultati a Madonna di Campiglio. Per quanto riguarda lo slalom le prime edizioni furono letteralmente epiche. Nella Coppa del Mondo 1970, infatti, Gustav Thoeni fu secondo preceduto dal francese Henri Bréchu e davanti all’elvetico Dumeng Giovanoli. Quindi arrivò un ... Leggi la notizia su oasport

