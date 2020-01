Sci alpino, i convocati dell’Italia per Madonna di Campiglio 2020: Alex Vinatzer cerca una nuova impresa (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dopo lo slalom speciale di Zagabria, che ha visto il podio di Alex Vinatzer, la Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa in Italia, precisamente a Madonna di Campiglio, dove mercoledì 8 gennaio è in programma un altro slalom speciale, con entrambe le manche in notturna, alle ore 17.45 ed alle ore 20.45. Sono nove i convocati dell’Italia, e tra di loro figura anche Federico Liberatore, vincitore quest’oggi dello slalom di Coppa Europa: gli altri azzurri in gara saranno Stefano Gross, terzo nel 2016 a Campiglio, Fabian Bacher, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Riccardo Tonetti e Alex Vinatzer. I convocati DELL’ITALIA PER LO SLALOM DI Madonna DI Campiglio Fabian Bacher Stefano Gross Federico Liberatore Simon Maurberger Manfred Moelgg Giuliano Razzoli Tommaso Sala Riccardo Tonetti Alex Vinatzer roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ... Leggi la notizia su oasport

