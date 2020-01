Sci alpino, Coppa del Mondo Altenmarkt 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dopo lo slalom di Zagabria, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino si sposta in Austria ad Altenmarkt dove in programma ci saranno un super-G (sabato) ed una combinata (domenica). Grande attesa in casa Italia, soprattutto per la prova di supergigante dove Sofia Goggia e Federica Brignone si presentano tra le principali favorite per la vittoria finale. Nell’ultima gara stagione di super-G è arrivata una fantastica doppietta azzurra, con Goggia prima e Brignone seconda. Tra le favorite, soprattutto in combinata, c’è ovviamente Mikaela Shiffrin, che punta a tornare alla vittoria dopo il secondo posto sulle nevi croate. Di seguito il programma completo delle gare di Altenmarkt, valevoli per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? - Eurosport_IT : Alex Vinatzer, gioia da primo podio in carriera... ?? 'Spero di riuscirsi nuovamente nelle prossime gare' ?… - Eurosport_IT : Vinatzer, che rimonta! Ottima Italia a Zagabria, con Moelgg 8° e Maurberger 10° ?????? -