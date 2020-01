Sarri su Napoli-Inter: “Per chi tiferò? Starò con Ciro” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Juventus, Sarri su Napoli-Inter. Il tecnico della squadra bianconera è stato Interrogato sulla gara di questa sera ed i giornalisti gli hanno chiesto di prendere una posizione. Juventus Sarri ha parlato a Sky Sport. L’attuale tecnico della squadra bianconera ha risposto alle domande dei giornalisti. L’allenatore è reduce da un’importante vittoria contro il Cagliari Calcio, … L'articolo Sarri su Napoli-Inter: “Per chi tiferò? Starò con Ciro” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

forumJuventus : Sarri post #JuveCagliari: 'La miglior partita per continuità. Se guardo #NapoliInter? No, porto a spasso il cane'… - CorSport : La prima pagina di oggi del #Corsport ?? Miracolazio ?? #Napoli for #Sarri - juventusfans : Guarderà il suo vecchio Napoli contro l'Inter o la Roma che è il suo prossimo avversario? 'No, stasera porto fuori Ciro, il cane' (Sarri) -