Sarri su Napoli-Inter: «Non la guardo, porto fuori il cane» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari. In attesa di Napoli-Inter Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro il Cagliari per 4-0 grazie ad una tripletta di Ronaldo e al gol di Higuain. Il tecnico bianconero ha liquidato con una battuta la domanda fattagli su Napoli-Inter. L’ex allenatore partenopeo non guarderà il match. «Se guarderò Napoli-Inter? Stasera porto fuori Ciro, il cane». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

