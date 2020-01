Sarri: “Cuadrado mette il culo per terra troppo spesso. Guarderò Napoli o Roma? Stsasera porto fuori Ciro, il cane” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dopo la vittoria sul Cagliari, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri. “Come continuità forse è stata la migliore dall’inizio dell’anno, abbiamo giocato 80 minuti a livello dei primi 45 con l’Udinese, la Sampdoria, il Napoli. Una qualità che avevamo espresso a sprazzi oggi la abbiamo espressa per un periodo più lungo”. Oggi avete avuto una squadra che ha difeso sempre attaccando, chiedeva questo? “Era questo che chiedevo, ma possiamo farlo solo se siamo ordinati in campo e vicini alla palla persa in modo da pressare immediatamente. Oggi siamo stati più ordinati del solito”. Su Ramsey “Ramsey ha fatto una buona partita, sta trovando continuità in allenamento, dopo un periodo di infortuni e acciacchi sta salendo di condizione fisica. Ha giocato un’ottima partita dal punto di vista ... Leggi la notizia su ilnapolista

