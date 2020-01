Sara Tommasi torna in tv: l’annuncio della showgirl (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sara Tommasi è pronta a tornare in tv: la showgirl umbra annuncia i suoi progetti lavorativi futuri. Poi attacca Andrea Diprè Dopo un recente passato davvero buio, caratterizzato anche da scandali di sesso e droghe, Sara Tommasi sembra aver ritrovato la serenità. La showgirl, nata 38 anni fa a Narni, in provincia di Terni, ha … L'articolo Sara Tommasi torna in tv: l’annuncio della showgirl proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

EnzoSulWeb : #SaraTommasi si dedica ad una nuova attivita' comnerciale. - CarbonAntonio : Sara Tommasi: rivelazioni choc nel programna di Manila Gorio “Il Punto” - giangi58 : E’ SARA TOMMASI LA STAR DI MANILA GORIO NELLA QUARTA PUNTATA DE “IL PUNTO” DI ANTENNA SUD -