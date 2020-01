Sanremo 2020, Amadeus rivela due big a sorpresa alla Lotteria Italia (Di lunedì 6 gennaio 2020) A poche ore dallo stop della Rai alla partecipazione di Rula Kebral a Sanremo 2020, arriva un altro colpo di scena: Amadeus svela i nomi di due big a sorpresa. Nel corso della speciale Lotteria dei Soliti Ignoti di lunedì 6 gennaio il conduttore rivela l’intero gruppo dei big in gara. Nella serata, alla presenza di tutto il cast di Sanremo 2020 non mancherà la sorpresa per gli ultimi due nomi che Amadeus ha tenuto segreti fino all’Epifania. Di chi si tratta? Sanremo 2020, due big a sorpresa Amadeus è pronto a svelare i due nomi mancanti dei big in gara a Sanremo 2020: si tratta di una sorpresa che il conduttore ha riservato per il 6 gennaio. Infatti, in occasione della Lotteria dei Soliti Ignoti, Amadeus rivela la presenza di altre due figure al Festival. C’è attesa e trepidazione: sul web in molti hanno già ipotizzato di chi si potrebbe trattare. Tra i nomi più ... Leggi la notizia su notizie

GabrieleMuccino : La Rai dice di no alla presenza di @rulajebreal a @Sanremo_2020 Si perde un’occasione preziosa per conoscere il mon… - repubblica : Sanremo, la Rai dice no a Rula Jebreal. Faraone (Iv): 'Porterò il caso in commissione Vigilanza' [aggiornamento del… - fattoquotidiano : Polemiche sul caso #RulaJebreal a Sanremo: l'invito potrebbe essere ritirato e il ministro Patuanelli parla di 'cen… -