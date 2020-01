Salerno, 25enne reagisce a rapina: ladro gli spara al ventre e fugge, ricercato (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un giovane di 25 anni è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco al ventre durante un tentativo di rapina in un negozio di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Il ragazzo si è rifiutato di dare l'incasso e ha reagito, scatenando la reazione del ladro che gli ha sparato. Portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Leggi la notizia su napoli.fanpage

