Rugby, Sergio Parisse annuncia: “Non giocherò l’intero Sei Nazioni, chiuderò la mia carriera internazionale a Roma” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sergio Parisse e la Nazionale italiana di Rugby: una storia che sta per giungere ad una conclusione. L’azzurro non ha ancora smaltito la delusione dei Mondiali 2019 in Giappone, con la chiosa inattesa dell’annullamento del match contro la Nuova Zelanda per via del tifone Hagibis che di fatto ha escluso i nostri portacolori dalla competizione. Una grande amarezza per Parisse che avrebbe voluto giocarsi al 100% le proprie possibilità nel match contro gli All Blacks. L’intenzione, dunque, è di aggiornare la statistica relativa alle presenze in azzurro (142), ma non più di tanto, visto che il suo desiderio è quello di chiudere la sua carriera a Roma, nel match contro l’Inghilterra in programma il prossimo 14 marzo. Il giocatore nostrano, infatti, ha parlato con il nuovo CT Franco Smith, esprimendo quelli che sono i suoi piani futuri: “Il mio desiderio è di ... Leggi la notizia su oasport

