Rodrigo Alves, il Ken umano cambia sesso: “Via i genitali, mi sento donna” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Lo abbiamo conosciuto più da vicino per le sue ospitate nei programmi di Barbara D’Urso, dove annunciava i suoi vari interventi chirurgici per assomigliare sempre di più a Ken. Stiamo parlando di Rodrigo Alves, conosciuto appunto come il Ken umano, che nelle scorse ore ha attirato nuovamente le attenzioni su di sé per una decisione davvero clamorosa. Non ha mai rivelato la sua vera sessualità, ma stavolta ha voluto rompere il suo silenzio ed annunciare imminenti novità sul suo corpo. Ecco cosa ha dichiarato al ‘Mirror’: “Sono conosciuto come Ken, ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. Fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei finti addominali, avevo i muscoli di silicone sulle braccia ma mentivo a me ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

