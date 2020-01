Rodrigo Alves, il Ken Umano cambia sesso: “Diventerò Barbie” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il personaggio di Rodrigo Alves ha da tempo guadagnato una popolarità che supera i confini dei social e del web; grazie alle sue apparizioni ai talk show televisivi Mediaset, la storia del “Ken Umano” e delle sue numerose trasformazioni chirurgiche sono ormai di pubblico dominio tra il pubblico televisivo. Il passo più importante, però, Alves lo compirà veramente solo nelle prossime settimane; come confessato in un’esclusiva al Mirror, il modello è intenzionato a intraprendere un intervento chirurgico per il cambio di sesso. Il Ken Umano Rodrigo Alves ha avviato il processo per diventare donna: “Farò rimuovere i genitali e rimodellare i muscoli facciali” “Mi conoscono come il Ken Umano“, le parole di Rodrigo Alves, impossibili da fraintendere, “ma dentro di me so di essere Barbie. Voglio dire al mondo che sono una ragazza, rivelando il ... Leggi la notizia su velvetgossip

