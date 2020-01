Rodrigo Alves, da Ken umano a Barbie: “mi sento donna mi farò rimuovere i genitali” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Rodrigo Alves, meglio conosciuto come il Ken umano, subirà un nuovo intervento. Questa volta però da Ken diventerà una vera e propria Barbie. Il divo ha comunicato che si sottoporrà ad un intervento per rimuovere i genitali: “mi sento donna” A confessare quanto accadrà è stato il divo in persona in una lunga intervista a Mirror. Ecco le sue parole: “Sono conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. È fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei finti addominali, avevo i muscoli di silicone sulle braccia ma mentivo a me stessa. Sono una donna e ho sempre avuto un cervello femminile. Ora il mio corpo si adatta alla ... Leggi la notizia su bigodino

