Rod Stewart arrestato per entrare alla festa con il figlio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Disavventura per il cantante rock britannico Rod Stewart: l'artista è stato arrestato in Florida la notte di Capodanno per rissa con il buttafuori di un locale, provocando una lite della quale si è reso protagonista anche il 39ennefiglio Sean.La notizia è stata diffusa solo di recente. pur risalendo a Capodanno. Rod e figlio tuttavia rischierebbero fino a un anno di carcere negli Stati Uniti, anche se sono stati subito rilasciati. La famiglia Stewart voleva partecipare a una serata a tema James Bond al Breakers Resort di Palm Beach, dove stavano passando le vacanze ma pare che, Rod Stewart non era in possesso dell'invito alla festa. I problemi sono cominciati quando Sean si è avvicinato al buttafuori.Rod Stewart arrestato per entrare alla festa con il figlio 06 gennaio 2020 08:26. Leggi la notizia su blogo

