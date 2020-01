Ritiro De Rossi, l’omaggio della Roma: «Carriera fantastica» – VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dopo l’annuncio del Ritiro dal calcio di Daniele De Rossi, arriva il tributo della Roma, storico club del centrocampista – VIDEO «Una Carriera sportiva fantastica giunge al termine. Grazie per così tanti incredibili ricordi, Daniele». Con queste parole la Roma, attraverso i propri profili social, accoglie l’addio al calcio di Daniele De Rossi. Ecco il VIDEO che ripercorre le orme del grande capitano giallorosso con la maglia del club capitolino, che ha vestito dal 2001 fino al 2019. Una Carriera sportiva fantastica giunge al termine. Grazie per così tanti incredibili ricordi, Daniele pic.twitter.com/0JqyucZAT6 — AS Roma (@OfficialASRoma) 6 gennaio 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

